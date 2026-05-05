Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» знову під ударом. Безпілотник знищив вагон на Харківщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» знову під ударом. Безпілотник знищив вагон на Харківщині
Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття
фото: скріншот з відео

Ворожі дрони атакували потяги на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Російські окупанти вранці 5 травня здійснили цілеспрямовану серію атак на залізничну інфраструктуру України. Під ударом опинилися локомотиви та вагони у трьох областях, зокрема знищено вагон на Харківщині. Завдяки системі раннього сповіщення та вчасній реакції залізничників вдалося уникнути жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Найбільш серйозний інцидент стався близько 07:30. Ворожий безпілотник атакував залізничний склад на території Харківської області. Внаслідок вибуху один вагон було повністю знищено.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами міністра Олексія Кулеби, провідниця встигла вчасно перейти до мобільного укриття, а локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо, серед залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Ворог атакував низку областей. На Полтавщині російський дрон влучив між коліями безпосередньо поруч із тепловозом. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вагон, на місці виникло займання. Люди не постраждали.

На одній зі станцій Дніпропетровщини ворожий БПЛА пошкодив електровоз, що знаходився на колії. Поїзд було завчасно зупинено через сигнал дронової небезпеки, що дозволило працівникам сховатися в укриття.

 «Навіть у цих умовах захищаємо людей. Залізниця працює. Рух триває», – наголосив Олексій Кулеба.

Попри точкові пошкодження рухомого складу, залізничне сполучення залишається стабільним. На місцях влучань працюють ремонтні бригади, а рух потягів здійснюється згідно з оперативними коригуваннями.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. 

Теги: Укрзалізниця безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами посадовця, ворог почав змінювати цілі своїх атак
Паліса пояснив, чому росіяни почали запускати «шахеди» по Україні вдень
8 квiтня, 08:35
Поїзд Київ–Варна запустили через Румунію
Україна відкрила новий міжнародний поїзд до Болгарії: деталі
6 квiтня, 15:16
За словами Зеленського, успішна робота дронарів та фахівців РЕБ на Близькому Сході додає Україні поваги на світовій арені
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
10 квiтня, 10:23
Дрон виявили в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
12 квiтня, 21:29
Обійшлося без постраждалих
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
21 квiтня, 15:46
Проєкт «стіни дронів» не стане непробивним щитом проти РФ
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
23 квiтня, 04:17
Диктатор поскаржився на прицільні українські удари по об'єктах на території РФ
Путін вперше відреагував на удари України по Туапсе
28 квiтня, 21:48
Ворожа атака забрала життя двох людей
Нічна атака на Одещину: під ударом житлові будинки та порт, є загиблі
3 травня, 08:59
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Сьогодні, 05:32

Події в Україні

Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)
«Укрзалізниця» знову під ударом. Безпілотник знищив вагон на Харківщині
«Укрзалізниця» знову під ударом. Безпілотник знищив вагон на Харківщині
На Полтавщині російський удар по залізниці та промисловості забрав життя чотирьох людей
На Полтавщині російський удар по залізниці та промисловості забрав життя чотирьох людей
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2026 року
Окупанти понад 800 раз за добу обстрілювали Запорізьку область, є загиблі
Окупанти понад 800 раз за добу обстрілювали Запорізьку область, є загиблі

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua