«Укрзалізниця» знову під ударом. Безпілотник знищив вагон на Харківщині

Ворожі дрони атакували потяги на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Російські окупанти вранці 5 травня здійснили цілеспрямовану серію атак на залізничну інфраструктуру України. Під ударом опинилися локомотиви та вагони у трьох областях, зокрема знищено вагон на Харківщині. Завдяки системі раннього сповіщення та вчасній реакції залізничників вдалося уникнути жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Найбільш серйозний інцидент стався близько 07:30. Ворожий безпілотник атакував залізничний склад на території Харківської області. Внаслідок вибуху один вагон було повністю знищено.

За словами міністра Олексія Кулеби, провідниця встигла вчасно перейти до мобільного укриття, а локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо, серед залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Ворог атакував низку областей. На Полтавщині російський дрон влучив між коліями безпосередньо поруч із тепловозом. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вагон, на місці виникло займання. Люди не постраждали.

На одній зі станцій Дніпропетровщини ворожий БПЛА пошкодив електровоз, що знаходився на колії. Поїзд було завчасно зупинено через сигнал дронової небезпеки, що дозволило працівникам сховатися в укриття.

«Навіть у цих умовах захищаємо людей. Залізниця працює. Рух триває», – наголосив Олексій Кулеба.

Попри точкові пошкодження рухомого складу, залізничне сполучення залишається стабільним. На місцях влучань працюють ремонтні бригади, а рух потягів здійснюється згідно з оперативними коригуваннями.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу.