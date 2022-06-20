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    Події в Україні

    На кого виміняли Тайру? Терорист Безлер розкрив таємницю

    За інформацією російських медіапропагандистки та бойовика Юлію Паєвську обміняли на сина чеченського кримінального авторитета, який займає посаду в окупованому Криму, Мурада Саїдова - На кого виміняли Тайру? Терорист Безлер розкрив таємницю
    За інформацією російських медіапропагандистки та бойовика Юлію Паєвську обміняли на сина чеченського кримінального авторитета, який займає посаду в окупованому Криму, Мурада Саїдова
    фото з російських ЗМІ

    Українці віддали за відомого парамедика сина чеченського кримінального авторитета

    Росіяни не відпустили Юлію Паєвську (Тайру), а обміняли, але соромляться про це говорити. Про це заявив на своїй сторінці у російській соцмережі «Вконтакте» бойовик Ігор Безлер, який брав участь у донбаській війні 2014-15 років.

    За словами Безлера таке мовчання пов’язане із персоною того, кого обміняли на Тайру. Це син чеченського кримінального авторитета Мурада Саїдова , який формально займає посаду заступника представника глави Чеченської республіки у окупованих Севастополі та Криму Іси Хачукаєва.

    Ігор Безлер заявив, що Мурад Саїдов до 2012 року жив в Україні, у Мелітополі, звідки був депортований.

    «Цей обмін реально показав, що синок […] кримінального авторитета, що треться біля Іси Хачукаєва, який жодного дня не воював, важливіший за будь-якого російського льотчика, артилериста, танкіста або мотострільця, що перебуває в полоні», – бідкається бойовик.

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    Російська воєнна медіапропагандистка Ірина Куксєнкова назвала ім’я та прізвище звільненого сина кримінального авторитета – Адам Мурадович Гриценко. За її словами, за сина кримінального авторитета були виплачені ще й 25 млн рублів.

    Разом з тим, прокремлівські ЗМІ повідомляють про «звільнення двох військових із українського полону», окремо наголошуючи, що жодного обміну не було.

    Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

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    Теги: росія окупанти війна Чечня обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    На кого виміняли Тайру? Терорист Безлер розкрив таємницю