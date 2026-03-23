Релігієзнавець розповів, що чекає на УПЦ КП після смерті Філарета

За оцінками Олександра Сагана, Київський патріархат контролює не більше 30 релігійних громад в Україні та за її межами

Професор, релігієзнавець і доктор філософських наук Олександр Саган вважає, що не зовсім коректно говорити про великий вплив Української православної церкви Київського патріархату на церковне життя в Україні. Про це йдеться у статті «Главкома» «Гра престолів. Хто так швидко всівся на місце Святійшого Філарета».

«Забудьте про УПЦ КП. Немає такої інституції. За життя Філарета під його контролем перебувало орієнтовно півтора десятка громад. Ще стільки ж – у діаспорі. Те, що юридично не всі громади КП переоформилися в ПЦУ, не привід їх виокремлювати. Адже багато з них погубили статути і не привели документи належним чином. До речі, в Україні є ще громади першої хвилі Української автокефальної православної церкви, які були в КП на своїх старих статутах і з ними ж перейшли до ПЦУ», – зазначив релігійний експерт.

Думку релігієзнавця у коментарі Главкому доповнив колишній очільник Мінкульту, який попросив не називати його прізвища. «Зрозуміло, що відносна стабільність, яка існувала до сьогодні у відносинах між Православною церквою України і УЦП Київського патріархату трималася виключно на фігурі Філарета. Навіть попри певні конфлікти авторитет Патріарха гарантував, що не буде надзвичайних потрясінь або аморальних дій з боку двох православних церков. Тепер же ПЦУ, окрім вирішення майнових питань, намагатиметься переманити на свій бік релігійні громади, які були орієнтовані на Філарета», – наголосив ексурядовець.

Як відомо, держава ліквідувала релігійну організацію «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату». Поштовхом цьому став Об’єднавчий Собор 27 липня 2019 року, під час якого новостворена ПЦУ поглинула УПЦ КП.

Кілька років Філарет намагався безуспішно оскаржити у судах скасування реєстрації своєї релігійної організації. Більшість позовів завмирало на початковому етапі, бо Михайло Денисенко не надавав належних доказів, що «є Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом».

Для порівняння, станом на липень 2025 року Православна церква України налічувала 45 єпархій, які в Україні об’єднують понад 9000 релігійних громад, а також більше 90 чоловічих та жіночих монастирів.

Нагадаємо, «Главком» писав, що 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.

Крім того, семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. Про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви.

Так, у відео, що його опублікував Никодим, зазначається, що «акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату» було оголошено на «позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП», яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.