Прощання з Патріархом Філаретом у Києві. День другий (фото, відео)

Після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Станом на 21 березня у Києві триває вже другий день прощання з ієрархом, пише «Главком».

Церемонія проходить у Михайлівському Золотоверхому соборі, де тіло Патріарха перебуває від вечора 20 березня. Саме тоді труну зустріли священнослужителі на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого у храмі звершили заупокійну літію.

Другого дня прощання, 21 березня, до собору зранку і протягом дня приходять сотні вірян. Потік людей не зменшувався, попри те, що церемонія триває вже другу добу. Двері храму відкриті для всіх охочих попрощатися.

Серед тих, хто прийшов віддати останню шану, – предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, який особисто прибув до Михайлівського собору.

Також у цей день з Патріархом попрощався президент Володимир Зеленський. Він наголосив на ролі Філарета в історії України:

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні».

У другій половині дня до церемонії долучилося і військове керівництво. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим прибули до собору, щоб віддати останню шану. Олександр Сирський залишив запис зі словами співчуття у скорботній книзі та висловив співчуття митрополиту Епіфанію і рідним Патріарха.

Прощання у Михайлівському соборі триватиме до ранку неділі, 22 березня. Після цього відбудеться заупокійна літургія, а далі – урочиста процесія центром Києва. Тіло Патріарха перенесуть до Володимирського кафедрального собору.

Саме там, згідно із заповітом Філарета, відбудеться поховання. У храмі вже триває підготовка: 21 березня собор зачинили для відвідувачів, а територію по периметру охороняють озброєні поліцейські. Відкрити його для богослужіння планують о 7:00 22 березня, а чин похорону розпочнеться близько опівдня.

Відомо, що Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті.

У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.