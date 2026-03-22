Похорон Патріарха всієї Грузії. Путін відправив свого спецпредставника

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: SOTA

До Грузії також прибули представники РПЦ

У Тбілісі в кафедральному соборі Святої Трійці відбувається похорон патріарха Грузії Іллі II. На церемонію приїхав спецпредставник Путіна з міжнародного культурного співробітництва, колишній міністр культури Михайло Швидкой. Про це пише «Главком».

Як відомо, до процесії прощання з Католикосом-Патріархом всієї Грузії, архієпископом Іллею II приєднався ексміністр культури РФ та спецпредставник Путіна з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкий. Він прибув до Грузії у складі російської делегації, про це повідомляють російські ЗМІ.

фото: Вікіпедія
фото: SOTA

На похорон грузинського патріарха також прибула делегація Російської православної церкви на чолі з Митрополитом Мінським і Заславським, та Патріаршим екзархом усієї Білорусі Веніаміном. Про це повідомляв голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук.

фото з відкритих джерел

Католикос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, митрополит Піцундський, Сухумський і Абхазький Ілія II помер 17 березня Тбілісі у віці 93 років. Ілля II став предстоятелем Грузинської православної церкви в 44 роки у 1977 року. Він керував ГПЦ найдовше за своїх попередників.

фото: SOTA

Напередодні, в ніч із 16 на 17 березня Іллю II доправили в Кавказький медичний центр та діагностували «масивну шлункову-кишкову внутрішню кровотечу».

Нагадаємо,20 березня, на 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Людина-епоха, чиє ім’я назавжди закарбується в літописі боротьби за духовну незалежність України. Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, у неділю, 22 березня 2026 року, відбулося прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом. Ранок неділі розпочався з урочистої заупокійної Божественної літургії в Михайлівському соборі. Очолює богослужіння Блаженнійший Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями та духовенством помісної Церкви.

По обіді в Києві роззпочалася церемонія прощання та поховання Святійшого Патріарха Філарета. Наразі заупокійна літургія вже розпочалася у Володимирському кафедральному соборі, де буде поховано патріарха. 

