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УПЦ МП продовжує виконувати інструкції з Москви. Оприлюднені документи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
УПЦ МП продовжує виконувати інструкції з Москви. Оприлюднені документи 
Представники УПЦ МП, які мають проукраїнську позицію, обурені продовженням співпраці «незалежної» УПЦ з Москвою
фото з відкритих джерел

«Главком» має документальні свідоцтва роботи священнослужителів на ворожу державу та її церкву 

Після майже восьми місяців війни з Росією та формального відокремлення УПЦ МП від свого московського начальства й оголошення про повну самостійність, насправді залежності від Москви ця релігійна організація так і не позбулася. Про це свідчать дані, отримані «Главкомом».

Наприклад, правління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.  

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Крім того, у щоденних жертвах російських ракетних ударів в 21-му столітті, винні богохульні більшовики, які, за версією Кремля, і «створили Україну». А треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.  

11 травня 2022 року – в самий розпал «спецоперації» – патріарх Кирило запрошував всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання. Не забувають попи РПЦ та УПЦ «по старій пам’яті» і обмінюватися вітаннями з нагоди різних свят.  

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ. 

Нещодавно, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.

Читайте також: «Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
Теги: Москва церква

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