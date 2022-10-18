УПЦ МП продовжує виконувати інструкції з Москви. Оприлюднені документи 

«Главком» має документальні свідоцтва роботи священнослужителів на ворожу державу та її церкву

Після майже восьми місяців війни з Росією та формального відокремлення УПЦ МП від свого московського начальства й оголошення про повну самостійність, насправді залежності від Москви ця релігійна організація так і не позбулася. Про це свідчать дані, отримані «Главкомом».

Наприклад, правління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.

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Крім того, у щоденних жертвах російських ракетних ударів в 21-му столітті, винні богохульні більшовики, які, за версією Кремля, і «створили Україну». А треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.

11 травня 2022 року – в самий розпал «спецоперації» – патріарх Кирило запрошував всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання. Не забувають попи РПЦ та УПЦ «по старій пам’яті» і обмінюватися вітаннями з нагоди різних свят.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ.

Нещодавно, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.