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Латвійська православна церква відокремлюється від Москви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвійська православна церква відокремлюється від Москви
Президент Егілс Левітс ініціює надання автокефалії Латвійській православній церкві
фото з відкритих джерел

Ініціативу в парламент подав президент Латвії Егілс Левітс

Латвійська Православна Церкву (ЛПЦ) збирається вийти з-під влади Московського патріархату. Сейм Латвії підтримав відповідний законопроект,  повідомляє Delfi.

Документ встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів. До 31 Жовтня ЛПЦ повинна буде Змінити статут відповідно до нових вимог Закону.

Варто зауважити, що ініціативу в парламент подав президент Латвії Егілс Левітс. У пояснювальній записці до законопроекту він підкреслив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ і виключить будь-яку владу Патріарха Московського над церквою в Латвії.

Така ініціатива пов'язана підтримкою путінського режиму і війни проти України Московським Патріархатом. «Відмова від будь-якого зв'язку з Московським патріархом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства і національної безпеки», – підкреслив Левітс в анотації до законопроєкту.

При цьому він зазначив, що ЛПЦ була заздалегідь попереджена про внесення законопроекту до Сейму.

Раніше повідомлялося. що Латвія готує обмеження на використання російської мови.

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Теги: Латвія Російська православна церква в Україні церква

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