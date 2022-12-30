У Фінляндії рекордна кількість жінок пішла добровільно служити у військо

Країна має понад 1300 км сухопутного кордону з Росією

У Фінляндії цього року добровільну строкову службу в армії пройшла рекордна кількість жінок, їм на зміну прийшли ще більше охочих опанувати військові навички. Про це з посиланням на міноборони країни пише видання Yle.

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Так, у 2022 році у фінському війську завершили добровільну службу 1040 жінок – у лавах Збройних сил або Прикордонної служби. Цей показник вперше перевищив тисячу.

У той же час розпочали службу 1211 жінок – це найбільший показник в історії країни.

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З 2009 року чисельність жінок-резервісток у Фінляндії стабільно зростає. Упродовж нинішнього року понад 12 тис. жінок пройшли навчальні збори вже як резервістки армії чи прикордонників.

Останнім часом в країні активізувалася дискусія про те, щоб зробити призов на строкову військову службу обов’язковим для хлопців і дівчат, але поки що на рівні дискусії.

Як відомо, населення Фінляндії становить майже 5,5 млн осіб, країна має 1300 км сухопутного кордону з Росією.

До слова, президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України. Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

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Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових. Президент відвідав головні військові навчання сухопутних військ «Контіо22» у Північній Карелії. У них задіяно близько 8 тис. солдатів.

Тим часом Фінляндія надіслала в Україну першу партію енергетичного обладнання. Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після того, як Росія в середу завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.