Усе через ліжко – депутат прокоментував, як отримала посаду молода чиновниця

Петро Юрчишин вважає, якщо чиновниця молода, то свою посаду вона отримала через ліжко

Петро Юрчишин вважає, якщо чиновниця молода, то свою посаду вона отримала через ліжко

Петро Юрчишин розважався у залі засідань Верховної Ради перепискою

Народний депутат від партії «За майбутнє» Петро Юрчишин вважає, якщо чиновниця молода, то свою посаду вона отримала через ліжко.

Про це йшлося в його листуванні, фото і відео якого опублікував Telegram-канал «Через плече». Перепискою депутат розважався у залі засідань Верховної Ради.

Перепискою депутат розважався у залі засідань Верховної Ради Фото: Telegram-канал «Через плече»

«Це начальник аудиту ВДПІ, ДПА», – написав нардеп, додавши у відповідь на фразу про те, що на фото вона молода: «Значить, хтось по…бує».

Крім того, учора, 23 квітня, в одному з розважальних закладів Черкас відбулася бійка за участі народного депутата від фракції «Слуга народу» Олегом Арсенюком. Про це у Facebook повідомив колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

Луценко повідомив, що у розважальному закладі «Бочка» відбувалося застілля з нагоди річниці аварії на ЧАЕС. Відомо, що Арсенюк вимагав продовження роботи закладу та протестував проти його закриття, через що відбувся конфлікт між ним та адміністрацією.

Очевидці повідомили, що Арсенюк та його знайомий Рагульський (брат власника розважального закладу) здійснили напад на місцевого жителя Андрія Ковпака, якому завдали ударів.



