У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
Масштаби виявленого сміттєзвалища свідчать про формування несанкціонованого місця захоронення відходів
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Факт незаконного розміщення та захоронення промислових і будівельних відходів зафіксовано у селі Погреби

У Броварському районі Київської області виявлено факти незаконного розміщення та захоронення промислових і будівельних відходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

Повідомляється, що під час проведення планових заходів, спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у сфері охорони довкілля, державні інспектори Столичного округу виявили факт незаконного розміщення та захоронення промислових і будівельних відходів у селі Погреби Броварського району Київської області.

Сміттєзвалище у Погребах
Сміттєзвалище у Погребах
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

«Під час огляду території встановлено, що вантажні автомобілі марок Volvo та МАЗ здійснювали розвантаження будівельних відходів у заздалегідь викопані котловани та на прилеглу ділянку», – йдеться у повідомленні.

За словами інспекторів, масштаби виявленого свідчать про формування несанкціонованого місця захоронення відходів. Водій вантажного автомобіля Volvo, попри законну вимогу державних інспекторів не залишати місце події, проігнорував її та покинув територію. Про інцидент оперативно повідомлено поліцію.

Для забезпечення належної фіксації правопорушення на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції. Правоохоронці провели комплекс передбачених законодавством процесуальних заходів, спрямованих на документування порушення природоохоронного законодавства та подальше відкриття кримінального провадження.

Факт незаконного розміщення та захоронення промислових і будівельних відходів зафіксовано у селі Погреби
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Відповідно до статті 35 Закону України «Про охорону земель» власники та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням, а також вживати заходів щодо недопущення їх забруднення та засмічення.

Державна екологічна інспекція Столичного округу закликає суб’єктів господарювання та громадян неухильно дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та відповідально ставитися до збереження довкілля. Порушення екологічних норм неминуче тягне за собою юридичну відповідальність.

Нагадаємо, на столичній Оболоні було ліквідовано масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га, яке утворилося на земельній ділянці вздовж вулиці Вишгородської, що перебуває у користуванні державного підприємства. Ця земельна ділянка перебуває у користуванні державного підприємства, а її цільове призначення – ведення сільськогосподарської діяльності.

Раніше повідомлялося, що у київському парку «Балка Проня» ліквідують сміттєзвалище, яке використовувалося для незаконного скидання відходів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля. Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов Солом’янської окружної прокуратури м.Києва та зобов’язано КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва» усунути порушення вимог природоохоронного законодавства, ліквідувавши несанкціоноване сміттєзвалище.

