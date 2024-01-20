«Усе на світі може стати зброєю». Юлія «Тайра» Паєвська прокоментувала фото з Пінчуком

Парамедикиня нагадала, що її цікавить лише перемога України у війні, і задля цього вона використовуватиме будь яку зброю, зокрема майданчики міжнародних форумів

Людство за свою історію використовує незліченну кількість видів зброї, і часто нематеріальна зброя – найпотужніша. Так українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним Тайра відреагувала на критику спільного фото, на якому, окрім неї, помічений олігарх Віктор Пінчук.

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«Окрім гарячої війни є інформаційна, і я завжди вважала що перемога здобувається в першу чергу в головах і серцях, а зброя гарячої війни застосовується як допоміжна. Журналісти – всього лиш зброя в чиїхось руках, питання от тільки в чиїх? І тут звичайно встає вічне запитання: Cui prodest – кому вигідно? Просто подумайте про це. Тож перш ніж повторювати чийсь вкид включіть критичне мислення і запитайте себе кому ви зараз підіграєте і до яких наслідків це призведе в найближчій і в віддаленій перспективі», – написала парамедикиня у Facebook.

фото: скріншот

Крім того, вона нагадала, що її не цікавить влада, і в політику будь якого рівня вона не збирається. «Мене цікавить виключно перемога України в цій війні… Саме задля цього я роблю все, і використовую будь яку зброю – чи то джгут і інфузія чи то майданчики міжнародних форумів», – наголосила вона.

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Нагадаємо, що олігарх Віктор Пінчук спільно з Офісом президента презентували проєкт Deciding Your Tomorrow. Частиною стала триденна дискусійна програма, що мала об'єднати світових політичних лідерів, мислителів та активістів для обговорення ключових аспектів захисту життя і свободи українців.

Фото одного із таких заходів проєкту опублікувала українська журналістка Мирослава Гонгадзе. На світлині помітно голову правління фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, волонтерку Юлію Паєвську з позивним Тайра, засновницю благодійного проєкту «Птахи» Тату Кеплер та інших разом з олігархом Пінчуком. «Яке багатомовне фото. Майбутнє в надійних руках. Лише Кучми не вистачає», – написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, убивство якого на початку 2000-х спричинило ефект політичного землетрусу в Україні.

Мирослава Гонгадзе принагідно нагадала про статтю Пінчука про Донбас, яку було опубліковано в The Wall Street Journal у 2016 році. Тоді вона викликала шквал критики. У статті український мільярдер запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.