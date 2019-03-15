В Україну йде циклон з дощами та штормовим вітром



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У суботу дощитиме та буде сильний вітер, до штормових значень, у неділю дощі припиняться і поступово почнеться потепління

У більшості областей України 16 березня, у суботу, очікується несприятлива погода. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Дощі - помірні (перша карта), вітер західного напрямку - сильний, до штормових значень (друга карта). Дуже й дуже обережно!» - попередила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, у південній частині дощі почнуться вже надвечір, а ось схід негода 16 березня омине, там буде переважно сухо та без вітряних закидів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Температура повітря в Україні вночі очікується від 0 до +4 градусів, завтра вдень від +4 до +8 градусів, на півдні від +7 до +12 градусів.

У Києві погода в суботу буде некомфортною - дощі та сильний, до штормового, західний вітер.

Найближчої ночі у столиці від +1до +3 градусів, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно, від +5 до +6 градусів.

«У неділю дощ піде геть, потепліє, а в понеділок сонце розігріє повітря до квітневих градусів», - резюмувала синоптик.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. Зокрема у Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину. Зазначимо, що вчора в Одесі піщана буря накрила місто.

На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу.

Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром.