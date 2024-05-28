Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію

Ділянку не мінували, щоб Російський добровольчий корпус міг здійснюва рейди на Білгородщину?

У тому, що російські військові змогли доволі швидко подолати кордон на півночі Харківщини, частково можуть бути винні бійці Російського добровольчого корпусу. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

«Вкрай дивно, що ділянка, на якій ворожа атака видається найімовірнішою, виявилася незамінованою, тоді як у 2023 році всю лінію державного кордону з Росією та Білоруссю – на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині – демонстративно рясно засіяли мінами. Там, за офіційними даними, було закладено понад пів мільйона мін», – йдеться у статті.

Як стверджують джерела «Главкому», частково у тому, що російські окупаційні війська швидко подолали кордон на півночі Харківщини, винні бійці Російського добровольчого корпусу, які «ходили» з рейдами у російські Таволжанку, Муром, Шебекіне, і саме ці населені пункти є найближчими до Вовчанська.

«Саме під задачі РДК цю ділянку певний час не мінували», – повідомило «Главкому» джерело у Генштабі.

Тобто, «вікно в Росію» могло були залишене незачиненим саме для добровольчого корпусу.

Полковник ЗСУ, військовий журналіст Владислав Селезньов також припускає, що, можливо, якісь ділянки не були заміновані спеціально для рейдів РДК, йдеться у статті.

Але, зазначає автор статті, в ширшому плані питання з рештою ділянок кордону залишається відкритим.

Нагадаємо, російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі. Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.