Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
Такий вигляд має Вовчанськ після атак росіян
фото Влада і Костянтин Ліберови, Instagram

Ділянку не мінували, щоб Російський добровольчий корпус міг здійснюва рейди на Білгородщину?

У тому, що російські військові змогли доволі швидко подолати кордон на півночі Харківщини, частково можуть бути винні бійці Російського добровольчого корпусу. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

«Вкрай дивно, що ділянка, на якій ворожа атака видається найімовірнішою, виявилася незамінованою, тоді як у 2023 році всю лінію державного кордону з Росією та Білоруссю – на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині – демонстративно рясно засіяли мінами. Там, за офіційними даними, було закладено понад пів мільйона мін», – йдеться у статті.

Як стверджують джерела «Главкому», частково у тому, що російські окупаційні війська швидко подолали кордон на півночі Харківщини, винні бійці Російського добровольчого корпусу, які «ходили» з рейдами у російські Таволжанку, Муром, Шебекіне, і саме ці населені пункти є найближчими до Вовчанська.

«Саме під задачі РДК цю ділянку певний час не мінували», – повідомило «Главкому» джерело у Генштабі.

Тобто, «вікно в Росію» могло були залишене незачиненим саме для добровольчого корпусу.  

Полковник ЗСУ, військовий журналіст Владислав Селезньов також припускає, що, можливо, якісь ділянки не були заміновані спеціально для рейдів РДК, йдеться у статті.

Але, зазначає автор статті, в ширшому плані питання  з рештою ділянок кордону залишається відкритим.

Нагадаємо, російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі. Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Теги: війна Харківщина кордон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін веде Росію до загибелі
Чому Захід очікує на смерть Путіна, але не на розпад Росії
13 травня, 09:03
«Треба привчатися жити у стані війни – так живе Ізраїль, Південна Корея»
Найпоширеніші питання про війну та відповіді на них
1 травня, 15:00
Цьогоріч уряд виділив майже 59 млрд грн на безпілотники
Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів
30 квiтня, 17:25
Прапор 110-ї окремої механізованої бригади поблизу стели на в'їзді у Донецьку область
Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт
2 травня, 20:07
Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови
Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу
3 травня, 14:38
Міноборони РФ анонсувало військові навчання з відпрацюванням застосування нестратегічної ядерної зброї
Путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
6 травня, 10:58
За версією КРАІЛ, клуб порушив заборону розповсюдження реклами азартного бренду
Професійний футбольний клуб отримав «червону картку» від азартної комісії. Сума штрафу вражає
18 травня, 12:24
Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
19 травня, 07:36
У ніч на 19 травня атаковано військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ
Палав військовий аеродром та НПЗ: деталі нічної «бавовни» в РФ
19 травня, 14:25

Події в Україні

ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту
Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів
Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів
Україна позапланово вивела з ремонту черговий блок АЕС – Міненерго
Україна позапланово вивела з ремонту черговий блок АЕС – Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
5503
Ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі (фотодокази)
4047
Мирний саміт у Швейцарії. Чому він так бентежить Росію та Китай?
2741
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз
2720
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
2497
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua