Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї, атака на Вінниччину: головне за ніч

За попередніми даними, на Вінниччині обійшлося без постраждалих

Унаслідок атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Уночі ворог атакував Україну дронами. У Києві та області працювали сили ППО. Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 червня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Вінниччину

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Борзов.

За його словами, на місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У Києві та області працювали сили ППО

У Києві та області вночі 20 червня працювали сили ППО. Про це повідомляли Київська ОВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

У Київській ОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Відтак, сили ППО працюють по цілях.

Там закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.

Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї

У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними каналу Baza, атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом. Повідомляється, що дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною. Разом з тим російські екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від жителів про вибухи в селищі Афіпський на Кубані.

Повідомляється, що жителі селища Енем в Адигеї, де розташована нафтобаза «Лукойл-Югнафтопродукт» повідомили про вибухи і пожежі. Офіційної інформації наразі немає.

Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині

Білий дім підтвердив дозвіл Збройним силам України використовувати американське озброєння для нанесення ударів по російських позиціях через кордон як у Харківській, так і в Сумській областях. Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер під час телефонного брифінгу.

«Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також Сумській областях», – зазначив Карпентер.

Він також підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Путін після КНДР прибув до В’єтнаму

Російський диктатор Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

У ході візиту Путін зустрінеться з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном. Візит триватиме два дні.

Раніше у кремлівській пресслужбі повідомляли, що лідери планують обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку.