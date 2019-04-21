  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До поліції надійшло майже 940 повідомлень про порушення на виборах (інфографіка)

    • Розсилка
    До поліції надійшло майже 940 повідомлень про порушення на виборах (інфографіка)

    Відкрито 12 кримінальних проваджень

    Національна поліція України у день виборів президента України, станом на 17:00, зафіксувала 938 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції на сторінці у Facebook.

    Відтак слідчими підрозділами Нацполіції відкрито 12 кримінальних проваджень. Крім того, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

    Натиснути на інфографіку для збільшення

    Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police
    Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police
    Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police
    Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police

    Зазначимо, що станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Читайте також:
    Читайте також
    Національна поліція України Петро Порошенко вибори Володимир Зеленський поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ