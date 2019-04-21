До поліції надійшло майже 940 повідомлень про порушення на виборах (інфографіка)



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Відкрито 12 кримінальних проваджень

Національна поліція України у день виборів президента України, станом на 17:00, зафіксувала 938 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції на сторінці у Facebook.

Відтак слідчими підрозділами Нацполіції відкрито 12 кримінальних проваджень. Крім того, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

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Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police

Інфографіка: facebook.com/UA.National.Police

Зазначимо, що станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.