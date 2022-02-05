В Інституті раку пояснили, чому медсестри в них досі отримують по 3 тис. грн

У санітарок Інституту заробітна плата в 5-7 разів нижча, ніж у прибиральниць у перукарнях чи салонах краси

«Сподіваюся, скоро ми зможемо платити ринкову зарплату всім працівникам»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко сподівається, що найближчим часом заклад зможе платити конкурентну заробітну плату усім медичним працівникам. Проте на даний момент, на відміну від регіональних онкоцентрів, де зарплати лікарів та персоналу вже суттєво підвищилися, співробітники інституту отримують винагороду за працю на тому рівні, який був ще до етапу медичної реформи. Про це медик розповів в інтерв’ю «Главкому».

Зазначимо, що на сайті Інституту раку в рубриці «Вакансії» вказані посади медсестри на зарплату 3872 грн з доплатою 2128 грн до мінімального окладу, лаборанта – 5345 грн, прибиральниці – 2938 грн з доплатою 3063 грн і т. д.

Медик пояснив, що оскільки за законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування до осені 2021 року державні установи не підпадали під категорію медичних закладів, Національний інститу раку не мав можливості укласти контракт з Національною службою здоров’я. Через це нині у санітарок Інституту заробітна плата в 5-7 разів нижча, ніж у прибиральниць у перукарнях чи салонах краси.

«Але інститут вже розпочав підготовку контракту з Національною службою здоров’я України. Сподіваюся, скоро ми зможемо платити конкурентну ринкову зарплату всім працівникам – лікарям, медсестрам, санітаркам, обслуговуючому та адмінперсоналу», – зазначив Безносенко.

Головний лікар Національного інституту раку також нагадав, що, згідно з указом президента та постановою Кабміну щодо мінімального рівня оплати праці, лікарі мають отримувати щонайменше 20 тис. грн заробітної плати на місяць, а медсестри – від 13 тис.

«Такі зарплати будуть із січня цього року. Зараз ми ведемо переговори з Міністерством охорони здоров’я щодо того, як правильно організувати процес виконання цього указу, аби лікарі справді могли отримувати гідну заробітну плату, а не ті гроші, що мали до сьогодні», – зазначив Андрій Безносенко.

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