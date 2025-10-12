Головна Країна Суспільство
Міненерго розповіло про енергетиків, яких вбила Росія на Чернігівщині

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Ці чоловіки віддали своє життя, виконуючи важливу роботу для відновлення енергопостачання в Україні
фото: Міненерго

Внаслідок цього терористичного нападу ще кілька членів бригади зазнали поранень

Міністерство енергетики України розповіло про двох працівників АТ «Чернігівобленерго», які стали жертвами ворожої атаки на Чернігівщині 10 жовтня. 

Під час атаки на місці загинув водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні, попри зусилля лікарів.

Бригада енергетиків поверталася після виконання відновлювальних робіт, тоді російські війська повторно завдали удару, ймовірно, використавши ударні дрони типу «ланцет».

Внаслідок цього терористичного нападу ще кілька членів бригади зазнали поранень і наразі перебувають у лікарнях, де отримують необхідну медичну допомогу. 

Міністр енергетики Світлана Гринчук висловила глибокі співчуття рідним і колегам загиблих, підкресливши, що цей злочин є яскравим прикладом терору, спрямованого на цивільних працівників: «Це страшна трагедія для всієї великої родини українських енергетиків. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо».

Окрім того, під час ліквідації наслідків влучання безпілотника на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району особовий склад підрозділу ДСНС потрапив під повторний обстріл. Серед рятувальників ніхто не постраждав.

Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Внаслідок чого загинуло два працівники. 

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
