В ООН порахували переміщених осіб в Україні

Кількість біженців зростає як в Україні, так і у світі

У державі сьогодні нараховується пʼять тисяч біженців і в 150 раз більше внутрішньо переміщених осіб

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб і близько пʼяти тисяч біженців і шукачів притулку. Про це повідомляється у публікації прес-служби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.

В цілому в 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування та порушення прав людини зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років складають 42% всіх вимушено переміщених осіб.

Також зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. У 2020 році 48 млн чоловік були внутрішньо переміщеними в своїх країнах (в 2019 році – 45,7 млн). Ще 4,1 млн шукали притулок.

За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллинг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна – це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.

Нагадаємо, у січні Кабмін вніс зміни до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, за якими переселенцям без прописки дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.

Перед цим Кабінет Міністрів України дозволив тимчасово переміщеним особам отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті.