В Україні готелі обладнають безконтактними картками для входу



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Проектуванні готелів необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в готельні номери - Мінрегіонбуд

Використання безконтактних карток дозволить суттєво скоротити енерговитрати в будівлі завдяки «енергозберігаючим кишеням» - Мінрегіонбуд

В Україні у нових і реконструйованих готелях встановлюватимуть електронні системи контролю доступу для входу за безконтактними картками до номерів та інших готельних приміщень. Про це повідомляє прес-службу Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, це дозволить підвищити рівень обслуговування в українських готелях, зробити їх надійнішими та більш безпечними для громадян. Крім того, що також важливо, використання безконтактних карток дозволить суттєво скоротити енерговитрати в будівлі завдяки «енергозберігаючим кишеням», через які за допомогою картки контролюється подача електроенергії до номера.

Згідно зі змінами у ДБН, при проектуванні готелів необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в готельні номери та інші приміщення, за допомогою сучасних систем контролю доступу та відеоспостереження.

За даними прес-служби, зміни до Державних будівельних норм вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, нові Державні будівельні норми передбачають проектування відкритого навчального простору для групових занять у навчальних закладах при їх новому будівництві або реконструкції.