Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти

Документ дозволяє полювати в сезон тиші, коли тварини народжують і вигодовують малят

UAnimals закликає Раду відхилити законопроєкт №15431

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який розширює дозволені методи полювання й закріплює його як «вид активного відпочинку». Зоозахисники з UAnimals закликали депутатів відхилити документ, назвавши його узаконенням жорстокості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UAnimals.

Ідеться про законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який має замінити чинний закон 2000 року.

Що пропонує законопроєкт

Серед норм, які викликали критику зоозахисників:

шкури, роги, черепи та ікла здобутих тварин пропонують вважати «мисливськими трофеями», що можуть використовуватися, зокрема, в «естетичних» цілях;

дозволяється полювання в «сезон тиші», коли тварини народжують і вигодовують потомство;

дозволяється полювати з тепловізорами, безпілотниками та звуковідтворювальними приладами;

запроваджується мисливський туризм, зокрема полювання в штучно ізольованих ділянках;

вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також безнаглядних домашніх тварин відносять до «небажаних для мисливського господарства».

Отримати мисливські угіддя в користування зможе суб'єкт господарювання, зокрема громадське об'єднання зі статусом юридичної особи.

Чим автори пояснюють зміни

У пояснювальній записці зазначають, що сфера мисливського господарства зачіпає інтереси сотень тисяч громадян, адже йдеться про один із найбільших за площею природних ресурсів держави. Загалом документ подають як масштабну реформу: він має запровадити Єдиний мисливський реєстр, електронні дозволи та маркування здобичі бірками, посилити боротьбу з браконьєрством і гармонізувати правила зі стандартами ЄС. Мінімальну площу лісового угіддя пропонують знизити з 3000 до 500 гектарів, а користування угіддями надавати на 20 років.

Реакція зоозахисників

В UAnimals переконані, що документ фактично узаконює жорстокість, і закликали депутатів не голосувати за нього.

«Полювання – не "активний відпочинок", а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди», – наголосили в організації.

Нагадаємо, наразі через воєнний стан полювання в Україні заборонене. Водночас жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином за статтею 299 Кримінального кодексу: лише за 2024 рік за нею відкрили 178 проваджень.