Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти
UAnimals закликає Раду відхилити законопроєкт №15431
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який розширює дозволені методи полювання й закріплює його як «вид активного відпочинку». Зоозахисники з UAnimals закликали депутатів відхилити документ, назвавши його узаконенням жорстокості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UAnimals.
Ідеться про законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який має замінити чинний закон 2000 року.
Що пропонує законопроєкт
Серед норм, які викликали критику зоозахисників:
- шкури, роги, черепи та ікла здобутих тварин пропонують вважати «мисливськими трофеями», що можуть використовуватися, зокрема, в «естетичних» цілях;
- дозволяється полювання в «сезон тиші», коли тварини народжують і вигодовують потомство;
- дозволяється полювати з тепловізорами, безпілотниками та звуковідтворювальними приладами;
- запроваджується мисливський туризм, зокрема полювання в штучно ізольованих ділянках;
- вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також безнаглядних домашніх тварин відносять до «небажаних для мисливського господарства».
Отримати мисливські угіддя в користування зможе суб'єкт господарювання, зокрема громадське об'єднання зі статусом юридичної особи.
Чим автори пояснюють зміни
У пояснювальній записці зазначають, що сфера мисливського господарства зачіпає інтереси сотень тисяч громадян, адже йдеться про один із найбільших за площею природних ресурсів держави. Загалом документ подають як масштабну реформу: він має запровадити Єдиний мисливський реєстр, електронні дозволи та маркування здобичі бірками, посилити боротьбу з браконьєрством і гармонізувати правила зі стандартами ЄС. Мінімальну площу лісового угіддя пропонують знизити з 3000 до 500 гектарів, а користування угіддями надавати на 20 років.
Реакція зоозахисників
В UAnimals переконані, що документ фактично узаконює жорстокість, і закликали депутатів не голосувати за нього.
«Полювання – не "активний відпочинок", а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди», – наголосили в організації.
Нагадаємо, наразі через воєнний стан полювання в Україні заборонене. Водночас жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином за статтею 299 Кримінального кодексу: лише за 2024 рік за нею відкрили 178 проваджень.
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