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Поліція затримала журналіста Hromadske у Києві: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Поліція затримала журналіста Hromadske у Києві: що відомо
Євгена Шульгата поліціянти зупинили просто в таксі
фото: Yevhenii Shulhat / Facebook

Волвач: обставини затримання дають підстави підозрювати цілеспрямованість

У Києві правоохоронці затримали кореспондента Hromadske Євгенія Шульгата. У поліції заявили, що причиною стало нібито порушення журналістом правил військового обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hromadske.

Інцидент стався 27 липня: поліціянти зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки. У Hromadske наголошують: документи, які є в розпорядженні редакції, підтверджують відсутність будь-яких порушень з боку кореспондента.

Сам Шульгат розповів, що під час затримання поліціянти застосували до нього фізичну силу. За інформацією Hromadske, на момент зупинки журналіст уже завершив зйомку і займався особистими справами, очікуючи на зустріч із другом.

Керівниця редакції розслідувань Hromadske Ярослава Волвач звернула увагу, що документи поліціянтів цікавили лише в пасажира – водія таксі не перевіряли.

«Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим», – заявила Волвач.

У Hromadske також зазначили, що Шульгат готував низку матеріалів, зокрема пов'язаних із можливою корупцією серед представників правоохоронних органів.

Що пояснила поліція

Увечері поліція Києва оприлюднила деталі інциденту. За версією правоохоронців, вони перевіряли документи водія та пасажира таксі, і саме пасажир відмовився показати військово-облікові документи. Йому запропонували проїхати до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних, однак чоловік, за словами поліції, «категорично відмовився», після чого його затримали. У поліції також стверджують, що, за попередньою інформацією, журналіст не пройшов військово-лікарську комісію.

Юридично подібна процедура доставлення передбачена законодавством: якщо людина відмовляється показати документи, поліція вправі доставити її до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Раніше речник одного з обласних ТЦК пояснював «Главкому», що примусове доставлення військовозобов'язаних є законним, а представник відомства детально розповідав, як саме відбувається розшук порушників військового обліку.

Позиція ТЦК

Пізніше того ж вечора ситуацію прокоментував Київський міський ТЦК та СП. У відомстві повідомили, що Шульгата доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування як порушника військового обліку.

«27.07.2026 Євгеній Шульгат був доставлений представниками Національної поліції до одного з РТЦК та СП міста Києва як порушник військового обліку. Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком», – йдеться у повідомленні ТЦК.

У відомстві додали, що журналіста скерували на проходження ВЛК, і закликали громадськість користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, утримуючись від поширення недостовірних повідомлень.

Оновлено: Пізніше в Hromadske повідомили, що Шульгата відпустили з ТЦК і надали йому повістку на проходження військово-лікарської комісії. Про це видання повідомило у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, торік поліція Києва вже кілька годин утримувала журналіста Hromadske, який фотографував будівлю у Шевченківському районі – згодом з'ясувалося, що чоловік знімав сюжет про майно тодішньої міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, а протокол про затримання правоохоронці так і не склали.

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Теги: таксі документи поліція чоловік журналіст розшук ТЦК

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