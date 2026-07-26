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Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року
Із середини тижня опади припиняться, установиться суха сонячна погода
колаж: glavcom.ua

У серпні до України повернеться справжня спека

Упродовж 27 липня – 2 серпня в Україні очікується мінлива погода з температурними гойдалками. На початку тижня переважатиме тепле повітря, однак у вівторок атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами у більшість областей та спричинить тимчасове зниження температури. Із середини тижня опади припиняться, установиться суха сонячна погода, а з 1–2 серпня до України повернеться справжня спека, особливо у південних та східних регіонах, де температура повітря сягатиме +32°…+34°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 липня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +27°..+30°. Сонячно, без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+32°. Сухо, сонячно.
  • На заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +21°..+26°. Мінлива хмарність, вдень місцями короткочасні дощі та грози.
  • На сході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+32°. Малохмарно, спекотно.
  • У центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Переважно сухо та сонячно.
  • У Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року фото 1

28 липня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +22°..+25°. Хмарно, короткочасні дощі, місцями грози.
  • На півдні: Температура вночі +17°..+21°, вдень +27°..+31°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • На заході: Температура вночі +11°..+15°, вдень +20°..+24°. Дощі, подекуди грози.
  • На сході: Температура вночі +17°..+21°, вдень +27°..+32°. Мінлива хмарність, місцями грозові дощі.
  • У центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +22°..+26°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.
  • У Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +21°..+23°. Короткочасний дощ, гроза.
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року фото 2

29 липня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На півдні: Температура вночі +16°..+19°, вдень +26°..+29°. Сонячно, сухо.
  • На заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+25°. Малохмарно, без опадів.
  • На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Переважно сухо.
  • У центрі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Сонячно та комфортно.
  • У Києві: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+24°. Малохмарно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року фото 3

30 липня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +17°..+20°, вдень +28°..+31°. Малохмарно, сухо.
  • На заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+28°. Сонячно, без опадів.
  • На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Сухо, малохмарно.
  • У центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Ясно, без опадів.
  • У Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Сонячно.
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року фото 4

31 липня

  • П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
  • На півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +26°..+29°. Малохмарно, сухо.
  • На півдні: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Сонячно, спекотно.
  • На заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+29°. Ясно, без опадів.
  • На сході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Сонячно.
  • У центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Сухо, сонячно.
  • У Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +27°..+29°. Малохмарно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року фото 5

1 серпня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +28°..+30°. Переважно сонячно, сухо.
  • На півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+34°. Ясно, спекотно.
  • На заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +27°..+30°. Сонячно, без опадів.
  • На сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +30°..+33°. Сонячно, спекотно.
  • У центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +29°..+32°. Малохмарно, без опадів.
  • У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +28°..+30°. Ясно.

2 серпня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+30°. Сонячно, без істотних опадів.
  • На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Ясно, спекотно.
  • На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. Малохмарно, сухо.
  • На сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+34°. Сонячно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+33°. Сонячно, без опадів.
  • У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Сонячно, сухо.

Раніше повідомлялося, що пилові бурі можуть накрити південь України. Завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух попередив про загрозу. 

Нагадаємо, у Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу. 

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря гроза

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