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Яке релігійне свято відзначається 28 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 28 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 липня в церковному календарі – День пам'яті апостолів-дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена

28 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять чотирьох апостолів від сімдесяти – Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Вони належали до першого покоління служителів церкви та загинули за вірність Христу. У народному календарі цей день пов'язаний із першим збором грибів і початком спаду літньої спеки.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена

Яке релігійне свято відзначається 28 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Прохор, Никанор, Тимон та Пармен належали до так званих апостолів від сімдесяти – ширшого кола учнів Ісуса Христа, яких було поставлено на служіння поряд із дванадцятьма найближчими учнями. Книга Діянь апостолів розповідає, що первісна єрусалимська громада обрала сімох помічників-дияконів, щоб ті опікувалися вдовами і нужденними та звільнили апостолів для проповіді. Серед цих сімох і були сьогоднішні святі.

Їхній подвиг полягав у невтомному служінні: вони організовували допомогу бідним, супроводжували апостолів у місіонерських подорожах і поширювали євангельське вчення серед різних народів. Никанор загинув мученицькою смертю вже під час першого переслідування Єрусалимської громади. Прохор, за церковним переданням, певний час був супутником апостола Іоана Богослова і навіть записував від нього Одкровення на острові Патмос. 

Молитва дня

До святих апостолів-дияконів звертаються з молитвами про душевний спокій, допомогу в чесній праці та захист від обману і лукавства.

Святі апостоли і диякони Прохоре, Никаноре, Тимоне та Пармене, моліть Бога за нас, грішних! Попросіть для нас у Господа міцної віри, мудрості у справах та захисту від усякого зла і лукавства. Нехай ваша праведність надихає нас на добрі вчинки та чесне життя.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день вважався вдалим для збору перших грибів та ягід, а також для пересадки цибулин квітів. Ковалів, які лагодили інструменти для жнив, у цей день особливо шанували й дякували їм за службу. Торгівля і великі покупки вважалися невдалими.

  • Сильний ранковий туман – до ясної, теплої та сонячної погоди вдень.
  • Дощ без вітру – негода затягнеться на кілька днів.
  • Багато ягід на лісових кущах – зима обіцяє бути холодною та суворою.
  • Гучне стрекотіння коників увечері – наступний день буде сухим і спекотним.
  • Веселка після дощу швидко зникає – погода покращиться; стоїть довго – дощі триватимуть.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 28 липня не варто було здійснювати великих торгових угод, обмінів і купівель – день вважався несприятливим для бізнесу. Уникали сварок і лихослів'я, не відмовляли в допомозі нужденним.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято Україна

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