Мін'юст назвав кількість українців, які одружилися онлайн

Онлайн-сервіс дозволяє одружитися без відвідування ДРАЦС – це особливо зручно для військових та пар, розділених війною

У Києві зареєстрували найбільше шлюбів серед усіх регіонів країни

За перші шість місяців 2026 року в Україні офіційно зареєстрували 79 516 шлюбів, і майже 40% пар оформили стосунки дистанційно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Онлайн-формат обирає дедалі більше пар

За даними Мін'юсту, 30 488 пар за півроку зареєстрували шлюб дистанційно – це майже 40% від загальної кількості одружень. Такі показники підтверджують, що державні послуги в Україні поступово переходять у цифровий формат: онлайн-реєстрація шлюбу у застосунку «Дія» дедалі частіше замінює традиційний похід до ДРАЦС. Особливо актуальною послуга лишається для пар, які через війну перебувають у різних містах чи країнах.

Де одружувались найбільше

Найбільшу кількість шлюбів за перше півріччя зафіксували у Києві – 19 928. До регіонів-лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область – 15 545 шлюбів;

Львівська область – 8 909;

Київська область – 3 333;

Одеська область – 3 262.

Помітну кількість одружень зареєстрували також у Харківській (3 215), Вінницькій (2 321), Полтавській (2 128), Хмельницькій (1 930) та Черкаській (1 916) областях.

Що впливає на статистику

У Мін'юсті пояснюють: подати заяву на реєстрацію шлюбу можна до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання, а онлайн-сервіс дозволяє парам оформити стосунки без відвідування державної установи. Це особливо зручно для військових та пар, розділених фронтом чи вимушеною міграцією.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні зареєстрували майже 69 тисяч шлюбів – тоді лідером за кількістю одружень також був Київ. Таким чином, за рік показник зріс майже на 10,5 тисячі шлюбів.