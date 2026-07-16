Атака на Київ: загинули двоє людей, серед поранених – підліток

Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня

Трьох поранених медики госпіталізували

Унаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 16 липня загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

Серед постраждалих є 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Зауважимо, ворог завдав балістичного удару по Києву – вибухи пролунали в кількох районах. У Святошинському влучили в складські приміщення, у Дарницькому – уламки ракети впали на нежитловій ділянці, пізніше там зафіксували ще одне влучання в нежитлову будівлю. На обох локаціях спалахнули пожежі.

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях.

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими.