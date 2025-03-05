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Академія наук пояснила, що коїлося із якістю повітря у лютому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Академія наук пояснила, що коїлося із якістю повітря у лютому
Відсутність опадів, низька швидкість вітру та інверсії температури повітря сприяють інтенсивнішому накопиченню забруднюючих речовин
фото: glavcom.ua

До формування тих чи інших забруднюючих речовин в повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси

Впродовж лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. Найгіршою якість повітря була у деяких великих містах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу Національної академії наук України (НАН).

Про ситуацію з якістю повітря впродовж останнього місяця зими розповіли фахівці відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України. Вони зібрали необхідні дані, проаналізували їх та отримали відповідь – чому в лютому 2025 року часто формувалися високі рівні забруднення атмосфери (особливо у великих містах).

«Попри те, що офіційні повідомлення органів влади переважно містили правильне пояснення причин формування високих рівнів забруднення атмосферного повітря, в суспільстві нерідко інтерпретували цю інформацію неправильно, маніпулювали нею, а хибні висновки діставали неаргументований розголос», – наголосили експерти.

У НАН пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси:

  • кількість викидів та рівень концентрації забруднюючих речовин на певній території;
  • надходження певної маси таких речовин з інших районів (через перенесення в атмосфері);
  • метеорологічні умови (за яких забруднюючі речовини можуть виводитися з атмосфери із різною швидкістю).

«У містах провідну роль у формуванні забруднення відіграють викиди від автотранспорту і промисловості (за винятком порівняно рідкісних випадків перенесення забруднення від інтенсивних лісових пожеж чи пилових бур поза містами)», – зауважили спеціалісти.

Тим часом відсутність опадів, низька швидкість вітру та інверсії температури повітря (тобто зростання температури з висотою, що формує блокуючий шар) сприяють інтенсивнішому накопиченню забруднюючих речовин поблизу земної поверхні (якщо є джерела викидів таких речовин).

«Отже, рівень забруднення атмосфери на будь-якій території завжди залежить від активності джерел викидів і метеорологічних умов їхнього розсіювання та осадження», – наголосили в НАН.

Українцям повідомили, що впродовж лютого 2025 року в Україні переважала антициклональна погода, яка взимку формує нижчі температури повітря та вищу повторюваність температурних інверсій та штилю.

Вертикальний розподіл температури повітря у нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві
Вертикальний розподіл температури повітря у нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві
інфографіка: nas.gov.ua

З наведених науковцями даних випливає, що в лютому 2025 року температурні інверсії траплялися часто: впродовж 7-14, 17-19 та 22-24 лютого (всі ці дні зовсім не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин, які надходили від джерел викидів).

Крім того, в деякі дні дуже низькими були швидкості вітру (12 лютого, а також впродовж 16-17 й 22-24 лютого), що посилювало інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у містах.

Вертикальний розподіл швидкості вітру в нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві
Вертикальний розподіл швидкості вітру в нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві
інфографіка: nas.gov.ua

«Такі метеорологічні умови в лютому 2025 року не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. У містах, де чимало автотранспорту і працюють промислові підприємства, які можуть, зокрема, використовувати паливо нижчої якості (так подекуди відбувається через воєнні дії), це спричинило формування вищих концентрацій, ніж, наприклад, у попередні зимові місяці», – розповіли у НАН.

За словами науковців, в цілому такі метеорологічні процеси та їхній вплив на забруднення атмосфери – сезонне явище (яке щозими спостерігається не лише в Україні, але й в інших країнах Європи).

«У сільській місцевості (як в Україні, так і в інших країнах) погіршення якості повітря також може локально проявлятися через опалювання домівок. Проте особливо високих рівнів забруднення сягають саме у великих містах зі значною кількістю автотранспорту», – повідомили дослідники.

Громадянам розповіли також про вплив воєнних дій на погіршення якості атмосферного повітря (цей чинник часто як недооцінюють, так і переоцінюють).

«У лютому 2025 року вплив воєнних дій не був визначальним у формуванні концентрацій забруднюючих речовин у містах на території України. Наслідки воєнних дій були епізодичними й точковими, вони формувалися через пожежі після ракетних ударів і атак безпілотними літальними апаратами, але не визначали характеру загального розподілу забруднення на території України», – пояснили спеціалісти.

Просторовий розподіл загального вмісту діоксиду азоту (NO2)
Просторовий розподіл загального вмісту діоксиду азоту (NO2)
інфографіка: nas.gov.ua

Насамкінець у НАН зауважили, що поліпшити якість атмосферного повітря у містах можливо, для цього потрібно реагувати на попередження про метеорологічні умови його високого забруднення. 

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. 

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну зиму склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.

Нагадаємо, в Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Також можна було побачити і ведмедя. Науковці розповіли, чому це небезпечно. Так, житель села Кобилецька Поляна у січні вийшов на прогулянку з собакою й посеред снігу побачив гадюк. На полоза, кількома днями пізніше, натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня.

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Теги: повітря 24 лютого погода

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