В Україні оголошено штормове попередження

Українців попереджають про посилення вітру та заморозки

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження оголошено у наступних областях:

Волинській,

Львівській,

Хмельницькій,

Рівненській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Луганській,

Донецькій,

Херсонській областях.

Графіка Укргідрометцентр

Вночі 6–7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0..-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).

Як вказують в Укргідрометцентрі, сьогодні територія України продовжуватиме перебувати в полі дії антициклону, а це означає, що опадів 6 жовтня не буде.

За прогнозом синоптиків вітер буде східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0..-5°, вдень 10-15° тепла.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0..-3°; вдень 12-15° тепла.