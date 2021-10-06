В Україні оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередженняграфіка
Українців попереджають про посилення вітру та заморозки
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Штормове попередження оголошено у наступних областях:
- Волинській,
- Львівській,
- Хмельницькій,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Луганській,
- Донецькій,
- Херсонській областях.
Вночі 6–7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0..-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).
Як вказують в Укргідрометцентрі, сьогодні територія України продовжуватиме перебувати в полі дії антициклону, а це означає, що опадів 6 жовтня не буде.
За прогнозом синоптиків вітер буде східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0..-5°, вдень 10-15° тепла.
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0..-3°; вдень 12-15° тепла.