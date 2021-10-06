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    В Україні оголошено штормове попередження

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    Погода в Україні погіршиться найближчими днями - В Україні оголошено штормове попередження
    Погода в Україні погіршиться найближчими днями
    фото з відкритих джерел

    Українців попереджають про посилення вітру та заморозки

    Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

    У більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Штормове попередження оголошено у наступних областях:

    • Волинській,
    • Львівській,
    • Хмельницькій,
    • Рівненській,
    • Тернопільській,
    • Івано-Франківській,
    • Чернівецькій,
    • Дніпропетровській,
    • Запорізькій,
    • Луганській,
    • Донецькій,
    • Херсонській областях.
    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    Вночі 6–7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0..-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).

    Як вказують в Укргідрометцентрі, сьогодні територія України продовжуватиме перебувати в полі дії антициклону, а це означає, що опадів 6 жовтня не буде.

    За прогнозом синоптиків вітер буде східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0..-5°, вдень 10-15° тепла.

    На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0..-3°; вдень 12-15° тепла.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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    В Україні оголошено штормове попередження