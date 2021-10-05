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    Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки

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    Синоптики попередили українців про нічні заморозки - Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки
    Синоптики попередили українців про нічні заморозки
    фото з відкритих джерел

    Дощів до кінця поточного тижня в Україні не прогнозують

    В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Крім того, вночі очікуються заморозки, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    Україна продовжує перебувати в тилу антициклону, а це означає, що прекрасна погода та сонячні промені забезпечені, повідомили синоптики.

    Втім, діє попередження про небезпечні метеорологічні явища, які стосуються заморозків на поверхні ґрунту на більшій частині території.

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    Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки
    Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки

    Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура на Закарпатті та у південній частині вночі +3+8, вдень +13+18; на решті території вночі +1+6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0+5, вдень +10+15 тепла.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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    Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки