Вдягайтеся тепло! Синоптики попередили про заморозки

Дощів до кінця поточного тижня в Україні не прогнозують

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Крім того, вночі очікуються заморозки, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Україна продовжує перебувати в тилу антициклону, а це означає, що прекрасна погода та сонячні промені забезпечені, повідомили синоптики.

Втім, діє попередження про небезпечні метеорологічні явища, які стосуються заморозків на поверхні ґрунту на більшій частині території.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Закарпатті та у південній частині вночі +3+8, вдень +13+18; на решті території вночі +1+6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0+5, вдень +10+15 тепла.