В Україні оголошено штормове попередження

Видимість на дорогах буде 200-500 м

На завтра, 16 грудня, в Україні оголошено сили штормове попередження через несприятливу погоду. Негода накриє більшість областей країни, повідомляє «Укргідрометцентр».

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«16 грудня вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, вночі у східних областях очікується ожеледь, а вдень на Закарпатті буде значний дощ. Через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.