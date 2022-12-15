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В Україні оголошено штормове попередження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошено штормове попередження
Через негоду оголошено I рівень небезпеки жовтий
фото: glavcom.ua

Видимість на дорогах буде 200-500 м

На завтра, 16 грудня,  в Україні оголошено сили штормове попередження через несприятливу погоду. Негода накриє більшість областей країни, повідомляє «Укргідрометцентр».

«16 грудня вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

В Україні оголошено штормове попередження фото 1

Також, за даними синоптиків, вночі у східних областях очікується ожеледь, а вдень на Закарпатті буде значний дощ. Через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Укргідрометцентр негода

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