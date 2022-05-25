Розвідка повідомила, скільки у Росії ще залишилося запасів високоточної зброї

Рашисти змінили тактику застосування озброєння

Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцькийв ефірі Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих «Іскандерах» цей пороговий рівень майже настав», – зазначив Вадим Скібіцький.

Водночас Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, додав представник ГУР МО України.

«Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.

Рашисти змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні», – підсумував представник воєнної розвідки України.

Раніше розвідка повідомила, що Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп.