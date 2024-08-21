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Цвинтарі у Відні перетворюються на приватні городи (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Цвинтарі у Відні перетворюються на приватні городи (фото)

На декількох цвинтарях Відня вирощують кабачки, капусту, буряки, цибулю, гарбузи та помідори

У різних куточках столиці Австрії давно організують громадські городи. Наприклад, у парках та на галявинах. Тепер грядки з'явилися і на трьох цвинтарях Відня, зокрема на центральному. Про це пише німецьке видання Bild. 

«На центральному кладовищі австрійської столиці можна орендувати грядки і вирощувати там власні овочі та фрукти. Цією незвичайною пропозицією вже користуються 65 людей. Після першого року вони запевняють, що урожай неймовірно смачний», – йдеться у публікації. 

Брати участь у такому городництві можуть ті, чиїх родичів поховано на цвинтарі. Оренда ділянки на весь сезон коштує 149 євро за 24 кв. м, або 225 євро за 40 кв. м. Наразі здані 65 ділянок.

«Ми вже займаємось міським садівництвом чи urban gardening у кількох місцях Відня. До нас звернулися віденські цвинтарі з ідеєю використовувати порожні місця для громадських городів. Нині у нас уже другий сезон», – розповіли в австрійській компанії Ackerhelden. 

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Компанія гарантує хороший урожай і запевняє, що овочі не зростатимуть на занедбаних могилах. Зараз на цвинтарях вирощують кабачки, капусту, буряки, цибулю, гарбузи, помідори, перець, кукурудзу.

Є навіть професійна допомога. «Навесні ми готуємо ґрунт і засаджуємо половину грядки», – пояснює представниця Ackerhelden Ріта Гіммел. Професіонали із садівництва дають поради щодо посадки та поливу для початківців та майстер-класи для школярів.

Нагадаємо, на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні мав статись кривавий теракт, який вдалось попередити. Чоловік, який готував атаку на концерті, – це дев'ятнадцятирічний австрієць, який мав намір в'їхати в натовп фанатів співачки біля входу на стадіон, де мав пройти захід. А також завдати ударів ножами і підірвати саморобну бомбу.

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Теги: урожай овочі фрукти оренда поради Австрія Відень фермерство цвинтар

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