  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під Києвом автівки пів години стояли на переїзді - Під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео)
    Під Києвом автівки пів години стояли на переїзді
    фото з відкритих джерел

    Водії повідомили про інцидент у поліцію

    У місті Боярка, що неподалік від столиці, десятки автівок пів години стояли на переїзді у черзі. А все тому, що п'яний залізничник закрив шлагбаум і заснув. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «30 хв десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, залізничного транспорту не було…», – йдеться у повідомленні.

    Виявилося, що у всьому винний нетверезий черговий.

    «Терпець увірвався, пішли в «будку залізничника» і виявили, що він п’яний просто заснув… «Укрзалізниця», може щось зробите з цим переїздом?», – зазначають у публікації.

    На оприлюдненому відео можна побачити й почути фрагмент спілкування обурених водіїв з п'яним черговим.

    Увага! Обережно! Нецензурна лайка!

    Також зазначається, що на місце було викликано поліцейських. Водії побоюються, що наступного разу п'яний залізничник може просто не закрити переїзд у момент, коли ним рухатиметься рейковий транспорт.

    Як повідомлялося раніше, після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring. Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

    Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

    Теги: Київ Укрзалізниця транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео)