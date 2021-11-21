Під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео)

Водії повідомили про інцидент у поліцію

У місті Боярка, що неподалік від столиці, десятки автівок пів години стояли на переїзді у черзі. А все тому, що п'яний залізничник закрив шлагбаум і заснув. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«30 хв десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, залізничного транспорту не було…», – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що у всьому винний нетверезий черговий.

«Терпець увірвався, пішли в «будку залізничника» і виявили, що він п’яний просто заснув… «Укрзалізниця», може щось зробите з цим переїздом?», – зазначають у публікації.

На оприлюдненому відео можна побачити й почути фрагмент спілкування обурених водіїв з п'яним черговим.

Увага! Обережно! Нецензурна лайка!

Також зазначається, що на місце було викликано поліцейських. Водії побоюються, що наступного разу п'яний залізничник може просто не закрити переїзд у момент, коли ним рухатиметься рейковий транспорт.

Як повідомлялося раніше, після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring. Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».