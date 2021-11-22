У найбільшій в історії України держзакупівлі поїздів знайшли ознаки корупції

«Укрзалізниця» хоче закупити поїздів на міль’ярд євро

В межах найбільшої за всю історію незалежності України закупівлі рухомого залізничного складу АТ «Укрзалізниця» планує придбати 80 електропоїздів за ціною, приблизно вдвічі вищою від тієї, що сплачували за подібні ж поїзди Швейцарія та Німеччина. Про це повідомляє видання «Наші гроші».

Йдеться про тендер на постачання 80 електропоїздів очікуваною вартістю 31,5 млрд грн. Журналісти з’ясували, що «Укрзалізниця» активно веде переговори із швейцарською компанією Stadler про постачання 90 поїздів.

Попри те, що конкретні деталі угоди не розкриваються, основна інформація про майбутній контракт зводиться до того, що «Укрзалізниця» повинна отримати 30 електропоїздів для приміського сполучення Києва, ще 30 – для Харкова і Дніпра і 20 регіональних і 10 поїздів далекого сполучення для міжміського руху. Тобто загалом 90 електропоїздів. Основні озвучені умови – це залучення 500 млн євро швейцарської позики і локалізація виробництва завдяки будівництву нового заводу Stadler на території України.

Вже після попередніх домовленостей із щвейцарцями «Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю рухомого складу за скороченою процедурою. Однак у тендерній документації, на відміну від попередніх домовленостей, були відсутні вимоги щодо локалізації (будівництво заводу на території України) і 500 млн євро позики, яку має залучити сторона постачальника. До того ж, тендер оголосили не на 90 одиниць електропоїздів, як планувалося раніше, а на 80.

За умовами тендерної документації, постачальник має поставити 50 поїздів пасажиромісткістю не менш як 300 осіб і 30 поїздів на 250 пасажирів. Середня ціна одного поїзда становить 12,5 млн євро. За даними видання «Наші гроші», Для Швейцарії електропоїзди Stadler аналогічної конфігурації обходилися майже вдвічі дешевше – по 6,5 млн евро. Два роки тому німецька Douche Bahn купувала лише 16 електропоїздів Stadler Flirt по 6,3 млн євро.

Повідомляється, що ціна 12-15 млн євро – це ціна зовсім іншого класу: електропоїздів далекого сполучення з місткістю до 500 пасажирів і швидкістю руху до 200 км/год.

Уже на початку листопада термін подачі пропозицій мав закінчитись, і єдиним учасником цих перегонів повинен був стати швейцарський конерн, однак несподівано у Stadler з’явилися конкуренти. Представництво німецької компаніх Siemens в Україні заявило, що готове боротися за контракт «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» оголосила про закупівлю газу із корупційною складовою.

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