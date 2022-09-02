В Україні стане прохолодніше: якою буде погода 2 вересня

Вдень найпрохолодніше буде на заході

У п'ятницю, 2 вересня, в Україні очікується ще прохолодніша погода, ніж напередодні. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, 2 вересня в країні буде переважно без опадів, лише вдень в більшості західних та Вінницькій областях очікуються дощі.

На півночі, заході та у більшості центральних областей температура повітря вночі знизиться до +6...+10 градусів тепла. На півдні та сході також стане трохи прохолодніше. Там уночі прогнозують +10...+16 градусів.

Вдень же найпрохолодніше буде на заході, півночі і місцями в центральних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів. На решті території температура буде більш комфортною, +23...+25 градусів.

У Києві буде свіжа погода: вночі +8...+10 градусів, вдень близько +22 градусів. Дощів у столиці не варто чекати.

Нагадаємо, вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.