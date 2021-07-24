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    В Україні виростили черешню розміром з коробку сірників (фото)

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    Ягоди трохи менше, ніж коробка від сірників - В Україні виростили черешню розміром з коробку сірників (фото)

    Ягоди трохи менше, ніж коробка від сірників

    Фото Agronews.ua

    Ціна на неї дуже демократична – всього 45 гривень за один кілограм

    У Мелітополі фермери виростили черешню, вражаючих розмірів – діаметр ягоди становить цілих 33 міліметра. Про це повідомляє «ТСН».

    Ягоди, яка за розмірами трохи менше, ніж коробок від сірників, на деревах поки небагато. Тому, за словами директора фермерського господарства, яке виростило черешню-гігант, її роздали друзям і продали кільком покупцям. Ціна на неї дуже демократична – всього 45 гривень за один кілограм.

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    Нагадаємо, на оптових ринках України днями спостерігався стрімкий спад оптових цін на лохину.

    До слова, українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку.

    Як повідомлялося, фахівець розповів, скільки ГМО в українській кукурудзі з ринку й супермаркету.

    Теги: Запоріжжя фермерство ягода
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    В Україні виростили черешню розміром з коробку сірників (фото)