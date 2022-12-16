В Україні вирує циклон: прогноз погоди на 16 грудня

Циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину

Одразу декілька циклонів вирують зараз в Україні. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко у своєму Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні, 16-го грудня, черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину. Тому в п'ятницю там очікується мокрий сніг з переходом у дощ (бо потепліє), пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах.

А ось на півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається. Температура повітря буде досить високою, протягом дня очікується 0+4 градуси, на півдні +5+9, в Криму до +12 градусів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хіба що по півночі України прогулюватимуться невеликі «мінуси». У столиці України 16-го грудня, мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0+2 градуси.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.