В Україні за останній тиждень на кір захворіли ще понад 2,1 тис. людей



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З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 18 квітня 2019 р.) на кір захворіло 41 640 людей - 19 271 дорослий і 22 369 дітей

Найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській, Тернопільській, Київській, Львівській областях та у м. Київ

В Україні протягом 12-18 квітня на кір захворіла 2 141 людина - 1 106 дорослих і 1 035 дітей. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Зазначається, що за попередній тиждень найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській (290 хворих: 216 дорослих і 74 дитини), Тернопільській (219: 57 дорослих і 162 дитини), Київській (187: 116 дорослих і 71 дитина), Львівській (161: 41 дорослий і 120 дітей) областях та у м. Київ (170: 88 дорослих і 82 дитини).

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 18 квітня 2019 р.) на кір захворіло 41 640 людей - 19 271 дорослий і 22 369 дітей. Від ускладнень кору померло 15 людей.

МОЗ України спільно з місцевою владою продовжує спеціальні заходи, щоб зупинити спалах кору в країні.

Також повідомляється, що найближчими днями подібна спецоперація розпочнеться у Хмельницькій області, де щотижня зростає кількість нових випадків хвороби.

Раніше повідомлялося, що за тиждень з 5 по 11 квітня було зареєстровано 2279 випадків захворюваності на кір. Серед них 1204 дорослих та 1075 дітей.

Нагадаємо, Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросло втричі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.