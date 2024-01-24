Демограф назвав три головні проблеми для України після війни

Серйозним викликом для України стане старіння нації

Після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться. Про це в інтерв'ю «24 каналу» розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун.

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За прогнозом демографа, народжуваність після війни зросте, але лише тимчасово.

На думку Гладуна, першим викликом, що постане перед Україною у післявоєнні роки, стане стрімке скорочення кількості населення. За прогнозами Інституту демографії, за 15 років кількість українців може скоротитися на 10-12 млн осіб.

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Також серйозним викликом стане старіння нації, адже народжуваність була на дуже низькому рівні ще до повномасштабного вторгнення. Тоді 100 жінок народжувало 116 дітей в середньому.

«Просто для того, щоб не відбувалося скорочення населення за рахунок природного чинника, тобто співвідношення народжуваності й смертності, треба, щоб 100 жінок народжували 210-220 дітей», – зазначив Гладун.

Ще один серйозний виклик – післявоєнна міграція. Позитивним сценарієм є те, якщо з 6,3 млн людей, які зараз перебувають за кордоном, повернеться бодай половина.

«Це така закономірність, що чим довше триває війна, тим більше людей залишаться за кордоном. Після війни можна буде очікувати зустрічні міграційні потоки. Тобто частина людей з-за кордону повернеться в Україну, а частина людей, можливо, чоловіки, дружини яких зараз перебувають за кордоном, просто виїдуть за кордон», – пояснив фахівець.

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Водночас народжуваність дещо покращиться після війни. Частина українців почне реалізовувати плани щодо народження дитини, які відклали через війну. Компенсаційне підвищення народжуваності спостерігатиметься 2-3 роки, можливо чотири. Однак очікувати бебі-буму не варто, вважає Гладун.

Як повідомлялося, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується.

Гладун заявив, що для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я.