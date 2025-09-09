Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону уламок «шахеда»

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI), заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів.

«Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії», – сказав Джонсон. Він також наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей.

Джонсон зауважив, що майбутнє України – це питання ідентичності та вибору, а не території: «Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО», – сказав він.

Водночас Борис Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту.

«Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, – щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом – із вільною, суверенною та незалежною Україною», – підсумував політик.

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок безпілотника «шахед», яким російські війська атакували населені пункти України.