Кияни заборгували 6,5 млрд грн за опалення та гарячу воду, комунальники пішли до суду

«Київтеплоенерго» змушене застосовувати суворі методи впливу на боржників, які нехтують своїми зобов’язаннями споживачів

Станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тисяч квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тисяч позовів до боржників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Як повідомляється, із суми сукупного боргу 3,7 млрд грн припадає на опалення, 2,8 млрд грн – на гарячу воду.

За даними «Київтеплоенерго», понад 100 тисяч квартир у столиці не здійснили жодної оплати за тепло впродовж минулого опалювального сезону. Близько 150 тисяч клієнтів є системними боржниками – вони понад півроку не сплачують рахунки та не звертаються за врегулюванням ситуації. У комунальному підприємстві уточнюють, що серед боржників є власники елітної нерухомості у центральних районах Києва.

Серед найбільших боргів – 542 тис. грн за квартиру площею 168 кв. м у ЖК «Паркове місто» на вул. Вишгородській, 507 тис. грн – за житло площею 158 кв. м на вул. Левка Лук’яненка та 505 тис. грн – за квартиру площею 135 кв. м у Шевченківському районі.

У результаті, через системні несплати «Київтеплоенерго» подало понад 11 тисяч позовів до суду. У разі примусового стягнення до основної суми додаються пеня, інфляційні нарахування, 3% річних, судові витрати та 10% виконавчого збору. У підсумку боржники сплачують на чверть більше від початкової суми.

У КП «Київтеплоенерго» наголосили, що уникнути штрафів і судових витрат можна через реструктуризацію боргу. Це дозволяє сплачувати його частинами без додаткових нарахувань.

