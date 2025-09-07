Зеленський пояснив, чого добився Путін, зустрівшись із Трампом на Алясці

Зеленський наголосив, що кремлівському правителю важливо було всім показати кадри, на яких він зустрічається із президентом США

Президент України не виключає можливість двосторонньої зустрічі із російським диктатором

Російський диктатор Володимир Путін, зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом на Алясці, добився того, чого хотів. Як інформує «Главком», про це президент Україні Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю на каналі ABC News.

«Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Знаєте, він дуже хотів зустрітися із президентом Трампом, із президентом Сполучених Штатів... І я думаю, що Путін це отримав. І це шкода», – сказав український президент.

Він наголосив, що кремлівському правителю важливо було всім показати кадри, на яких він зустрічається із президентом США.

«Путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та зображення, що він там», – підкреслив Зеленський.

Також в інтерв'ю йшлося про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Президент України висловив упевненість, що Путін робить все, аби відкласти цю зустріч.

Водночас Зеленський зазначив, що можливість двосторонньої зустрічі із президентом країни-агресора не виключає, але, сказав, вона має відбутися не на території Росії.

Щодо гарантій безпеки, які Україна хоче отримати від американських та європейських союзників у разі закінчення війни, глава української держави заявив, що вони можуть базуватися лише на українській армії.

«Я думаю, що президент Трамп хоче завершити цю війну. Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, важливо завершити її і не мати можливості… знову мати агресію через шість місяців, через рік, через два роки. Важливо не лише зупинити війну. Так, це дуже важливо, але й важливо мати тривалий мир, мати безпеку», – сказав він.

На запитання, якою він бачить перемогу України у війні, Зеленський відповів, що це має бути «виживання України».

«Мета Путіна – окупувати Україну. Путін, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І доки він не зможе цього зробити, перемога на нашому боці. Ось чому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності», – зазначив президент України.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні.

«Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така: ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку», – сказав Грем в ефірі Fox News.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє «Главком».

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.