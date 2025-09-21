Головна Гроші Економіка
Міністр фінансів назвав, скільки Україна отримала грошей від партнерів у 2025 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міністр обговорив з МВФ можливість започаткування нової програми співпраці та продовження роботи з інструментом Ukraine Facility
фото: Мінфін

За словами Сергія Марченка, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів у Копенгагені низку зустрічей з представниками країн G7, ЄС, Єврокомісії та МВФ. Основною темою переговорів стало обговорення фінансової системи України, бюджетних потреб на 2026 рік та нових механізмів підтримки. За словами міністра, Україна цьогоріч вже отримала понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

За словами Сергія Марченка, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність. Лише у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, тоді як загальна потреба на поточний рік становить $39,3 млрд.

Марченко наголосив, що всі внутрішні фінансові ресурси спрямовуються на оборону, тому для покриття соціальних видатків Україна розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Під час зустрічей обговорювалися варіанти додаткової підтримки, зокрема ініціатива Єврокомісії щодо Репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів. Прибутки з цих активів вже використовуються в рамках ініціативи G7 ERA, що передбачає $50 млрд. З цієї суми Україна вже отримала близько $23 млрд.

Крім того, міністр обговорив з МВФ можливість започаткування нової програми співпраці та продовження роботи з інструментом Ukraine Facility від ЄС обсягом 50 млрд євро.

Сергій Марченко також торкнувся теми посилення санкцій проти Росії та інвестицій в українську оборонну промисловість.

Нагадаємо, наразі вже 25 закордонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, кожен виробник тісно співпрацює з українським урядом. «Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська», – пояснив він.

Як наголосив глава Міноборони, аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, триває робота над створенням Defence City.

