В Україні зміняться вимоги до декретної відпустки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відпустку в Україні скоро зможуть оформляти не тільки мами немовлят

Декретну відпустку в Україні зможуть брати не тільки мами новонароджених, але й тата, а також інші члени сім’ї. При цьому час відпустки зможе розподілятися на розсуд домочадців.

Така відпустка буде називатися трансферною. Відповідний законопроект продовжують готувати в парламенті. Про це розповіла народний депутат і член Комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова, повідомляє РБК-Україна.

Нововведення дозволять мамам, татам, бабусям і дідусям брати декретну відпустку по догляду за дитиною і змінювати один одного.

Нардеп пояснила таку реформу декретних відпусток потребою жінки зберегти професійні навички. Таким чином жінки не зможуть випадати з професії на три роки.

«Для чого це потрібно? Щоб жінка не випадала з професії на три роки і могла мати можливість побути вдома півроку, потім вийти попрацювати і знову піти у декретну відпустку», – заявила Третьякова.

Крім того, така новація дозволить всім членам сім’ї побути з малюком в перші місяці і роки його життя. Це дозволить змінити установку, коли мама бере на себе всю турботу про дитину, а тата, залишаючись не у справ, звикають з таким становищем і вкрай мало беруть участі і в подальшому вихованні дитини.

Нагадаємо, в Україні зросла мінімальна зарплата.

Як повідомлялося, столична влада вирішила грошима стимулювати народжуваність у Києві.