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    Суспільство

    В Україні зміняться вимоги до декретної відпустки

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    В Україні зміняться вимоги до декретної відпустки

    Відпустку в Україні скоро зможуть оформляти не тільки мами немовлят

    Декретну відпустку в Україні зможуть брати не тільки мами новонароджених, але й тата, а також інші члени сім’ї. При цьому час відпустки зможе розподілятися на розсуд домочадців.

    Така відпустка буде називатися трансферною. Відповідний законопроект продовжують готувати в парламенті. Про це розповіла народний депутат і член Комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова, повідомляє РБК-Україна.

    Нововведення дозволять мамам, татам, бабусям і дідусям брати декретну відпустку по догляду за дитиною і змінювати один одного.

    Нардеп пояснила таку реформу декретних відпусток потребою жінки зберегти професійні навички. Таким чином жінки не зможуть випадати з професії на три роки.

    «Для чого це потрібно? Щоб жінка не випадала з професії на три роки і могла мати можливість побути вдома півроку, потім вийти попрацювати і знову піти у декретну відпустку», – заявила Третьякова.

    Крім того, така новація дозволить всім членам сім’ї побути з малюком в перші місяці і роки його життя. Це дозволить змінити установку, коли мама бере на себе всю турботу про дитину, а тата, залишаючись не у справ, звикають з таким становищем і вкрай мало беруть участі і в подальшому вихованні дитини.

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    жінка влада Галина Третьякова
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