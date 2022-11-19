В Україну надійде циклон: прогноз погоди на 19 листопада

По всій території країни очікується сильний вітер

У суботу, 19 листопада, в Україну надійде черговий циклон, тому випаде велика кількість снігу, а на сході та півдні – дощу. По всій території країни очікується сильний вітер. Про це повідомляє метеоролог Наталка Діденко у Facebook.

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Слід зазначити, що зараз спостерігається класична синоптична ситуація, коли на південному заході Європи формуються циклони і вони серіями переміщуються через нашу територію. Кожен наступний циклон переміщується трохи південніше.

У західних областях опадів не передбачається, температура повітря від мінус 4 до плюс 6 градусів. Найтепліше буде на півдні України: плюс 13-16 градусів вище нуля. Вночі плюс 5-11 градусів за Цельсієм.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.