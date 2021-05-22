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    В Україну йде спека: прогноз погоди на 22 травня

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    В Україну йде спека: прогноз погоди на 22 травня

    22 травня на Західній Україні слід чекати хмарну погоду з грозами та зливами

    Погода у суботу, 22 травня, буде вже по-літньому спекотною. Щоправда, не в усіх регіонах. Поки мешканці більшості областей України радітимуть теплу, на західні регіони суне негода. Про це повідомлє Укргідрометцентр.

    За прогнозом синоптиків, 22 травня на Західній Україні слід чекати хмарну погоду з грозами та зливами.

    Удень у західних областях очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Крім того, можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду.

    Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Східній Україні ситуація протилежна – ні про які опади не мовиться. Стовпчики термометрів там покажуть +22...+24 градуси.

    Прогноз погоди на 22 травня
    Прогноз погоди на 22 травня

    Ранок у північних регіонах буде безхмарним, але вже у середині дня небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Однак опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +21...+23 градуси. А от на Півдні сонячно буде протягом всього дня. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

    Похмурий ранок у Києві заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря негода дощ
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    В Україну йде спека: прогноз погоди на 22 травня