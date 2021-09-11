Рош га-Шана в Умані: зведений загін правоохоронців завершив свою роботу

За охорону громадського порядку в Умані, під час перебування хасидів відповідав зведений загін українських правоохоронців

Поліцейські забезпечили громадський порядок та безпеку під час святкування юдейського нового року

Сьогодні зведений загін правоохоронців, який охороняв порядок на Рош га-Шана, завершив свою роботу в Умані. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

Цього року в Умань приїхали понад 30 тисяч паломників. За охорону громадського порядку в місті, під час перебування хасидів відповідав зведений загін українських правоохоронців з-поміж працівників центрального апарату Нацполіції, Головного управління Національної поліції в Черкаській області, стройових підрозділів, фахівців вибухотехнічної служби, кінологів, поліції діалогу, співробітників батальйону поліції особливого призначення, Управлінь патрульної поліції, медиків, працівників ДСНС, військовослужбовців Національної гвардії України. Керував безпековими заходами начальник ГУНП в Черкаській області, полковник поліції Михайло Куратченко.

«Я минулого року брав участь в організації забезпечення публічної безпеки, також і в цьому році. Кількість паломників цього року склала 30 тисяч. В цілому мені дуже приємно бачити, що наш професійний досвід у виконанні завдань лише зростає. Ми більш технічно оснастилися, ми професійно підійшли до забезпечення публічної безпеки. Це також врахували наші ізраїльські колеги, вони порівняли з минулими роками та порівняли ситуацію в цьому році. Це дійсно приємно і лише завдяки нашим спільним зусиллям, ми не допустили якихось резонансних правопорушень. Тому я вдячний усім поліцейським, які в ці дні працювали в Умані», - сказав Михайло Куратченко.

Окрім українських поліцейських до охорони громадського порядку були залучені й ізраїльські колеги, які налагоджували комунікацію між паломниками-хасидами та уманчанами, надавали консультаційну й роз'яснювальну допомогу. Правоохоронці працювали цілодобово, охороняючи правопорядок та забезпечуючи безпеку громадян. На цей час майже всі паломники відбули з Умані

«Від імені генерального інспектора поліції Ізраїля, від імені нашої делегації ми дуже вдячні вам за працю. Ми разом працювали, ізраїльська поліція, поліція України, робили разом все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку громадян Ізраїля, громадян України. Ми дуже вдячні вам», – додав прес-офіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

На урочистому шикуванні Михайло Куратченко дав належну оцінку роботі та подякував усім, хто забезпечував громадський порядок і не допустив грубих правопорушень та надзвичайних ситуацій під час святкування Рош га-Шана.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області нагородив правоохоронців, військовослужбовців, медиків і рятувальників подяками та подарунками.

За останніми даними в Умані перебувало майже 30 тисяч хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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