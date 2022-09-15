Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня
У Києві четвер буде хмарним та вологим
У четвер, 15 вересня, по всій території України пройдуть дощі. Сухо буде лише в Криму. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря 15 вересня на півдні нагадає про літо, там передбачається +24+26 градусів.
Також дуже тепло буде на сході України - до +18+23 градусів. На решті території очікується протягом дня 17-19 градусів тепла.
У Києві четвер буде хмарним, вологим, йтиме дощ. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах 19 градусів вище нуля.
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