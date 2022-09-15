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Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня
Прогноз погоди на 15 вересня
фото ілюстративне

У Києві четвер буде хмарним та вологим

У четвер, 15 вересня, по всій території України пройдуть дощі. Сухо буде лише в Криму. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря 15 вересня на півдні нагадає про літо, там передбачається +24+26 градусів.

Також дуже тепло буде на сході України - до +18+23 градусів. На решті території очікується протягом дня 17-19 градусів тепла. 

У Києві четвер буде хмарним, вологим, йтиме дощ. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах 19 градусів вище нуля.

Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня фото 1
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Теги: прогноз погоди Україна дощ

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