15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Нові справи 15 вересня починати не варто

У четвер, 15 вересня, відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google, День вільних грошей.

Також сьогодні в Україні святкують День фармацевтичного працівника.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня.

Лімфома - це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку.

Лімфома - це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Лімфоми - серйозне захворювання, прогресуюче з плином часу.

Сучасна практика дозволяє встановити, що лімфома виліковна в 80% випадків. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної та своєчасної діагностики.

День народження Google

Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я «google.com» 15 вересня 1997 року. Саме слово «google» виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін «googol».

Google - дещо спотворене написання слова googol (гугол), яке придумав Мілтон Сіроттою, племінником американського математика Едварда Кайзера, для позначення числа, що складається з одиниці і ста нулів.



Деякі вважають, що творцям цієї компанії вимушено довелося назвати її саме так, тому що в першому чеку від інвесторів було вказано назву компанії як Google Inc. Сама компанія Google Inc була заснована 4 вересня 1998, офіс розташовувався в місті Менло-Парк, Каліфорнія, США.

19 серпня 2004 Google Inc почала продаж своїх акцій на фондовому ринку (IPO). З тих пір вона стала публічною компанією NASDAQ: GOOG. Тоді розійшлося майже 20 мільйонів акцій на загальну суму в 1,67 млрд доларів США. До речі кажучи, самій Google дістались тільки 1,2 мільярда. Але компанія продала не всі належні їй цінні папери. Google залишила собі ще більше 250 мільйонів акцій, якими вона може розпоряджатися на свій розсуд.

Міжнародний день демократії

Демократія являє собою повноцінний політичний режим, заснований на методі колективного чи колегіального прийняття рішень, при якому кожен з учасників має рівний вплив на кінцевий результат, відповідно і міра відповідальності, а також соціальної напруги, вимірюється більш часом, на який прийняте це рішення, будучи швидше розмитим суспільним чинником.

Генеральна Асамблея ООН, за даними проєкт, на своєму 46-му пленарному засіданні, яке відбулося 8-го листопада 2007-го року, ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії, який встановила на 15-е вересня, що було виражено у відповідній резолюції № 62/7.

Основні проблеми демократії - влада, її технології, мирне делегування, зміна і її легітимність в очах народу, а також забезпечення рівноправності, але вони мінімізовані і, як правило, поміщаються в площину широкої суспільної дискусії та саморегуляції, на відміну від інших політичних режимів, однак також впираються в питання моральності, духовності і деякі історико-культорологічні цінності, властиві для тих чи інших етногеографічних просторів. Станом на кінець XX - початок XXI століття, демократія представляється головним трендом на світовій арені.

День вільних грошей

Цей глобальний захід проводиться з 2011 року і є соціальним експериментом, покликаним сприяти обміну ідеями та альтернативним економічним поглядам. Дата 15 вересня - річниця банкрутства Lehman Brothers 2008 року.

Lehman Brothers Holdings, Inc. - американський інвестиційний банк, раніше один з провідних в світі фінансових конгломератів. Заснований в 1850 році, в Монтгомері, вихідцями з Рімпара - братами єврейського походження: Генрі, Еммануелем і Мейером Леманн. Штаб-квартира - в Нью-Йорку. Збанкрутував у 2008 році.

Яке церковне свято

У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

вятий мученик Мамант народився в Пафлагонії. Батьки його були благочестивими і знатними людьми, яких звали Феодотом і Руфіною. За відкрите сповідання віри їх схопили язичники і посадили в темницю.

За гратами Руфіна передчасно народила сина. Через деякий час, батьки були страчені, а немовлятко виховала одна благочестива вдова. Ще в юні роки Мамант навернув до Христа багатьох своїх однолітків, за що і був підданий жорстоким мукам.

Його засудили до втоплення в морі. Але ангел Господній чудесним чином звільнив його і привів на гору біля міста Кесарії. Тут він влаштував собі келію, в якій проводив молитовне життя серед диких звірів, які не чіпали святого. Розмови про нього росли, і його знову заарештували.

В темниці, куди святий Мамант був посаджений, вмирали від голоду сорок в'язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися - і в'язні вийшли на волю.

Сам же святий Мамант бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього.

Народні прикмети:

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

Що не рекомендується робити:

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

Іменини

15 вересня День ангела відзначають: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.