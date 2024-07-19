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Обстріл Миколаєва і замах на Фаріон. Головне за 19 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Миколаєва і замах на Фаріон. Головне за 19 липня
Рятувальник на місці ліквідації наслідків обстрілу у Миколаєві
фото: ДСНС України

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві.  Відомо про пʼятьох поранених людей, троє людей загинуло

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові, Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд. «Главком» склав добірку новин 19 липня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Влучили у дитячий майданчик: Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва (фото)

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві.  Відомо про пʼятьох поранених людей, троє людей загинуло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Зеленський у Telegram.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина.

Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд

Угоду підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі (за столом зправа)
Угоду підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі (за столом зправа)
фото: Офіс президента України

Україна та Велика Британія уклали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї. Про це повідомляє Офіс президента.

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.

Документ надасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили посилення підтримки України, зокрема винищувачами F-16. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в X.

«Вчора я зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16», – розповів Зеленський. 

Він також подякував польському посадовцю за ефективне виконання попередніх домовленостей. 

У Львові невідомий стріляв у Фаріон

На ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«У Ірину Фаріон стріляли у Львові. Вона жива, але в тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», – заявив Зінкевич.

Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни

Через аварію на енергетичних обʼєктах, зокрема на підстанціях атомних електростанцій, ускладнена передача світла з заходу на схід країни, повідомив головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Зокрема через це складною залишається ситуація в Дніпрі та області.

«Грубо кажучи, на заході зараз є достатньо енергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, бо цю енергію неможливо по проводам передати на південь і схід України. Південь і схід зараз сидять дуже без світла, бо не можуть його отримати через технічну аварію, а захід – зі світлом», – зазначив Ніколов.

Це призвело до того, що зокрема на Дніпропетровщині ситуація з відключеннями надзвичайно складна, а у Львові скасовані графіки.

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Теги: війна обстріл Україна Ірина Фаріон

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