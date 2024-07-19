Обстріл Миколаєва і замах на Фаріон. Головне за 19 липня

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві. Відомо про пʼятьох поранених людей, троє людей загинуло

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові, Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд. «Главком» склав добірку новин 19 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Влучили у дитячий майданчик: Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва (фото)

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві. Відомо про пʼятьох поранених людей, троє людей загинуло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Зеленський у Telegram.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина.

Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд

Угоду підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі (за столом зправа) фото: Офіс президента України

Україна та Велика Британія уклали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї. Про це повідомляє Офіс президента.

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.

Документ надасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Постачання F-16: Зеленський анонсував позитивне рішення Польщі

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили посилення підтримки України, зокрема винищувачами F-16. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в X.

«Вчора я зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16», – розповів Зеленський.

Він також подякував польському посадовцю за ефективне виконання попередніх домовленостей.

У Львові невідомий стріляв у Фаріон

На ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«У Ірину Фаріон стріляли у Львові. Вона жива, але в тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», – заявив Зінкевич.

Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни

Через аварію на енергетичних обʼєктах, зокрема на підстанціях атомних електростанцій, ускладнена передача світла з заходу на схід країни, повідомив головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Зокрема через це складною залишається ситуація в Дніпрі та області.

«Грубо кажучи, на заході зараз є достатньо енергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, бо цю енергію неможливо по проводам передати на південь і схід України. Південь і схід зараз сидять дуже без світла, бо не можуть його отримати через технічну аварію, а захід – зі світлом», – зазначив Ніколов.

Це призвело до того, що зокрема на Дніпропетровщині ситуація з відключеннями надзвичайно складна, а у Львові скасовані графіки.