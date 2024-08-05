Вбивство Фаріон. Суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави на 60 діб

Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта триматимуть під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Раніше Галицький районний суд м. Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат В’ячеслава Зінченка планував подавати апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.